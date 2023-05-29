المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش



أعلنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، تفكيك "خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش" تضم 3 أشخاص بمدينة طنجة "كانت تعتزم تنفيذ مشاريع تستهدف منشآت حيوية وأمنية".

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لوزارة الداخلية المغربية.

وذكر البيان أنه "على ضوء معلومات استخباراتية، تمكن المكتب من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تنشط بمدينة طنجة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "تتكون (الخلية) من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و40 سنة كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية بالمملكة".

وأشار إلى أنه "تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية والامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الخلية".

وبين حين وآخر، يعلن المغرب عن تفكيك خلايا إرهابية، ويقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.