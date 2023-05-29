أكد الفنان تامر هجرس، أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد مشاركتهما سويًا العمل في فيلم «الديزل».

وأضاف خلال حواره ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الفنان محمد رمضان طلب منه مشاركته في الفيلم، موضحًا أنه لم يكن مقتنعًا بالفيلم بشكل عام، ولكنه شارك بدون أجر من باب المجاملة لـ «رمضان»، وللمنتج أحمد السبكي.

وأضاف أنه كان يرى من الممكن أن يتم توظيف وجوده بالفيلم بشكل أفضل من الشكل الذي خرج به الدور، مؤكدًا أنه لا يمانع العمل مرة أخرى مع الفنان محمد رمضان خاصًة وأنه تربطهما علاقة صداقة قوية ويتقابلا كثيرًا.



وعن الشخصيات الفنية التي يتمنى تقديمها، رد: «أتمنى أمثل دور عمر الشريف بحكم تشبيهه به بعد عرض فيلمه بركان الغضب، نظرًا لتشابه نبرة الصوت بينهما»، موضحًا أنه تعرف على الفنان الراحل وكان يخرج معه عن طريق بعض الأشخاص المشتركين بينهما.

وتابع: «كنا بنقعد في سهرات ويسرا معانا وابقى قاعد على الأرض وهو قاعد بيكلمنى عن حياته وحاجات شخصية، قعدت أفكر يا نهار أبيض جيه اليوم وأنا قاعد مع عمر الشريف وبيحكيلي كصديق حاجات عنه كده».

وذكر أن الفنان الراحل عمر الشريف، كان شخصية جميلة ومميزة جدًا ورفع اسم مصر عالميًا في مجال السينما.

