 البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:41 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:41 م

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.

ومن جهته أشار عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم.

وعلق قداسة البابا أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر.

وأثنى قداسته على الدور الهام الذي قام ويقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدعم استقرار المنطقة بالكامل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك