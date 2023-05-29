المستشار الألماني يبدي تطلعه للعمل مع أردوغان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، من المستشار الألماني أولاف شولتس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، هنأ المستشار الألماني «أردوغان» بمناسبة فوزه في الانتخابات، مبديًا تطلعه للعمل معه خلال المرحلة المقبلة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأحد، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية بعد فرز 99.43٪ من الأصوات، أكدت فوز أردوغان بنسبة 52.14%، مقابل حصول منافسه كمال كليتشدار أوغلو على نسبة 47.86%.

ولم يعترف كيليتشدار أوغلو بالهزيمة بشكل صريح، وقال بعد انتهاء جولة الإعادة: «ما يجعلني حزينًا حقًا هو الأيام الصعبة التي تنتظر بلدنا».