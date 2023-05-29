 انفصال بشرى وسالم هيكل.. والفنانة تطالب باحترام خصوصية الأمر - بوابة الشروق
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انفصال بشرى وسالم هيكل.. والفنانة تطالب باحترام خصوصية الأمر

إيناس العيسوي
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 3:15 ص

أكدت الفنانة بشري للإعلام خبر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض.

وطالبت بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء.

وطرحت مؤخرًا الفنانة بشرى أحدث أغانيها التي حملت عنوان "أنا مشكلة" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية "أنا مشكلة" من كلمات بشري وألحان وتوزيع اسلام صبري، وتعد هي ثالث اغاني الألبوم بعد طرح أغنيتي "الليل و 369" وحققت من خلالهم ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات.


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