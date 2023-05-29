الشرطة البريطانية تعتزم المساعدة في تفكيك عصابات تهريب البشر في شمال أفريقيا

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يعتزم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، القيام بجولة خارجية في شمال أفريقيا وأوروبا الأسبوع المقبل للتباحث مع الأطراف الدولية بشأن "التحدي العالمي المشترك لجريمة الهجرة المنظمة".

ومن المقرر أن يتم تكليف الشرطة البريطانية بالتعاون مع قوات الأمن في دول شمال أفريقيا بتفكيك عصابات تهريب البشر.

وعلمت صحيفة "تايمز"، أن ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة سينضمون إلى دول في المنطقة في إطار جهودها لوضع حد لمهربي البشر، بحسب ما ذكرته وكالة بي أيه ميديا البريطانية اليوم الاثنين.

ووفقا للصحيفة، تتوقع الحكومة الإيطالية سعي ما يصل إلى 400 ألف مهاجر للسفر إلى أوروبا عبر إيطاليا هذا الصيف.

وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين القنال الإنجليزي العام الماضي في قوارب صغيرة.

وتم رصد أقل من 7 آلاف شخص يقومون بهذه الرحلة حتى الآن هذا العام، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية البريطانية.