زراعة القليوبية: صرف الأسمدة للمزارعين بموجب إيصال يثبت توريدهم القمح

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عقد المهندس رجب شحات غنيم، وكيل وزارة الزراعة اجتماعا، بحضور مديري الإرشاد الزراعي والتعاون الزراعي والمكافحة ومديري الإدارات الزراعية بالقليوبية، ومديري الإدارات التعاونية لمناقشة دعم المزارعين وحثهم على توريد القمح وصرف الأسمدة.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الزراعة بالقليوبية، ضرورة العمل وحث المزارعين على التوريد، مشيرا إلى زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه دعما من القيادة السياسية للمزارعين.

ونوه بضرورة التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أية عقبات تواجههم من أجل تسهيل توريد القمح.

وأوضح أن من صرف أسمدة مدعمة للقمح يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة في الموسم القادم، مضيفا أنه لن يتم صرف الأسمدة للموسم الحالي للمزارعين الذين زرعوا قمحا، إلا بتقديم إيصال يثبت توريدهم لمحصول القمح.

وتابع أن الدولة تتسلم القمح من الفلاحين بالأسعار العادلة وتعيده مرة أخرى إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

كما ناقش الاجتماع بحث آليات عودة الدورة الزراعية اعتبارا من الموسم القادم في المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والقطن خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية.

وشدد وكيل الزراعة، على أهمية المتابعة الدقيقة لأعمال حماية الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بنواحي المحافظة وأهمية مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بكل قوة، والإزالة الفورية لكل التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.