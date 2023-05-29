الجزائر تخصص 75 مليون دولار لتعويض المتضررين من التقلبات الجوية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتخصيص نحو 75 مليون دولار، فورا، من صندوق الكوارث، لتعويض ضحايا مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة التي مست العديد من مناطق البلاد، وخلفت وفاة طفلين وتضرر العديد من المباني والمنشآت القاعدية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أعقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الرئيس تبون، وجه بالانتهاء من تعويض الضحايا نهاية الأسبوع الجاري، مع إسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع ترميم السكنات المتضررة جزئيا، وتعويض العائلات المتضررة جراء فقدانها للأجهزة والأثاث الضروري للبيت.

ووجّه تبون، أيضا، بإعادة ترميم الطرقات والمنشآت فورا، وتخصيص حافلات نقل للطلاب والمدرسين والعاملين بالمدارس بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع على أقصى تقدير.

كما أمر بالتعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد، التي تعد مصدر رزقهم اليومي الوحيد، وذلك على عاتق الدولة، مع تمكينهم من منحة تتراوح ما بين 150 و220 دولار، إلى غاية إعادة تهيئة موانئ الصيد المتضررة.