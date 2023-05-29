قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إن «العلم يخسر أمام الشعوذة؛ لأن البيئة أرض خصبة ممهدة للخرافة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين: «الطبيب يخسر لما يدخل أمام مشعوذ، لأن في ناس لزمن طويل تسودهم الخرافة، ومن يرسل لتوعيتهم وزيادة فهمهم يخسر».

واستشهد بالتحذير المتكرر من خرافات لبس الجن لشخص ما، مضيفًا: «الشخص لو عايش في قرية وسلك مسلك المنهج العلمي مش هياكل عيش، لكن لو سلك مسلك الخرافة والدجل بيركب عربية كويسة ويلبس ويعيش كويس».

ولفت إلى أن إحدى السيدات المتعلمات رفعت قضية على مشعوذ؛ لأنه حصل منها على 40 ألف جنيه ولم يُخرج العفريت، منوهًا أن الأشخاص لا يقدرون الأطباء النفسيين ولا يؤمنون بوجود الطب النفسي.

وأشار إلى أن قضايا التنقيب عن الآثار تحت البيوت تبدأ بسؤال من مشعوذ، مستطردًا: «المشعوذ يأتي بشائعة هلامية أن المنزل تحته أثر، وفي بعض الجرائم يطلب من الشخص أن يذبح أحد أقاربه».