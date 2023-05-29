رئيس شعبة الأدوية: هناك بدائل أرخص للأدوية غالية الثمن بنفس الفعالية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة زيادة أسعار الدواء خلال الفترة الراهنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه هناك تفاوت في أسعار الأدوية من شركة لأخرى، موضحا أن بعض شركات الأدوية طبقت زيادات جديدة.

وتابع: "هناك بدائل للأدوية غالية الثمن، التي قد يكون بعضها من علامات تجارية مشهورة، والبدائل قد تحتوي على نفس المادة الفعالة".

ووجه الإعلامي سيد على سؤالا، "هل هذا الوقت المناسب لزيادة أسعار الأدوية؟ "ليرد رئيس شعبة الأدوية: "ارتفاع الأسعار يتم حسب ظروف الأسواق وميزانية الشركات".

ويذكر أن أعلنت هيئة الدواء عن ارتفاع أسعار الأدوية وذلك في إطار عدد من الزيادات التي تقوم بها هيئة الدواء بشكل دوري لرفع أسعار الدواء للشركات في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج.