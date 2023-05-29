محكمة ليبية تقضي بالإعدام والسجن المؤبد بحق 54 عنصرا من داعش

قضت محكمة استئناف مصراتة في ليبيا، اليوم الاثنين، بالإعدام والسجن المؤبد والمؤقت ضد 54 عنصرا من تنظيم داعش.

ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" اليوم عن مصدر قضائي قوله إن بعض الأحكام الصادرة تشمل إبعاد المتهمين من غير الليبيين عن الأراضي الليبية بتسليمهم إلى دولهم.

بدورها، قالت قناة "ليبيا الأحرار" إن الحكم بالإعدام صدر بحق 35 متهما بالانتماء لـ"تنظيم داعش" من أصل أكثر من 50، أغلبهم يحملون الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت على بعض المتهمين بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق المدنية.

ولفتت إلى أن المحكمة حكمت على المتهمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من غير الليبيين بالسجن 10 سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكشفت عن أن القضايا المتهم فيها عناصر التنظيم هي تفجير مركز تدريب الشرطة بزليتن وتفجير بوابة مسلاتة وقتل المسيحيين الأقباط.