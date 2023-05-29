اليابان تعتزم تسريع بدء الإنتاج التجاري للوقود الاصطناعي

أظهرت وثائق صادرة عن لجنة تابعة لوزارة التجارة اليابانية، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم الموعد المستهدف لبدء الإنتاج التجاري للوقود الاصطناعي أو الوقود الإلكتروني للنصف الأول من ثلاثينيات القرن الحالي.



وتمول اليابان، تطوير الوقود الإلكتروني من خلال "صندوق الابتكار الأخضر"، حيث يتمثل الهدف الأصلي في إنتاج الوقود تجاريا بحلول عام 2040، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت وثائق اللجنة، أن اليابان ستزيد دعمها للصندوق لتسريع تاريخ بدء الإنتاج.



ولا يزال الوقود الإلكتروني، الذي يتم إنتاجه عن طريق خلط ثاني أكسيد الكربون بالهيدروجين، يواجه تحديات تتعلق بالتكلفة، اعتمادا على سعر الهيدروجين، حيث تقدر اللجنة التكلفة من 300 إلى 700 ين ياباني للتر الواحد.