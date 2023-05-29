وزيرة التخطيط تتفقد وحدة الرعاية الأولية في قرية الخروبة بالشيخ زويد

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، وحدة الرعاية الأولية بقرية الخروبة بالشيخ زويد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارتها لمحافظة شمال سيناء، برفقة هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد شوشة، محافظ شمال سيناء؛ لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وخلال الزيارة أكدت السعيد، اهتمام الدولة بقطاع الصحة الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرة إلى أن بناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر، يعد أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها الجهود التنموية غير المسبوقة للدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة، والتي تضع سيناء في قلب خطة التنمية.

كما أشارت السعيد، إلى مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء والتي تشمل تطوير مستشفيات العريش العام، والشيخ زويد، وبغداد، ورمانة، وبئر العبد، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

أضافت السعيد، أن تطوير وحدات الرعاية الأولية يأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم تلك الوحدات بهدف تحسين خدمات الرعاية الأولية من أجل تحسين الصحة العامة للمواطنين.