رونالدو على رأس قائمة البرتغال مباراتي البوسنة وأيسلندا

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أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قائمة مباراتي البوسنة والهرسك وأيسلندا في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024، وشهدت تواجد النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

ويواجه منتخب البرتغال البوسنة يوم 17 يونيو ثم يلاقي أيسلندا يوم 20 يونيو، وتضم المجموعة أيضا كلًا من سلوفاكيا وليشتنشيتاين ولوكسمبورج.

وجاءت قائمة البرتغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريشيو (روما الإيطالي)

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيسلن سيميدو (ولفرهامبتون)، جونكالو إيناسو (سبورتنج لشبونة)، جواو كانسيلو (بايرن ميونيخ الألماني)، بيبي (بورتو)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، دييجو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، توتي جوميز (ولفرهامبتون الإنجليزي).

خط الوسط: برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولام الإنجليزي)، ريناتو سانشيز (باريس سان جيرمان)، ريكاردو هورتا (سبورتنج براجا)، أوتافيو (بورتو)، روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي).

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، دييجو جوتا (ليفربول الإنجليزي)، جونكالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليش (تشيلسي الإنجليزي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي).