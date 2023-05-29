رئيس يونيفيل: نعتمد على العلاقة القوية مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية

أكد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو، الإثنين، الاعتماد على العلاقة القوية مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية، للحفاظ على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان.

ويأتي تصريح لاثارو خلال احتفال أقامته "اليونيفيل"، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة والذكرى الخامسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية والسلطات السياسية والدينية وسفراء ومسؤولي الأمم المتحدة.

وقال لاثارو في كلمة له بالمناسبة: "إنن نعتمد على شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني والمرجعيات الدينية والسكان لدعمنا، ونعتمد على علاقتنا القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية التي نعمل معها يومياً، للحفاظ على الهدوء والاستقرار اللازمين لنجاح ولايتنا".

وأكد رئيس بعثة اليونيفيل على الدور المهم لجميع الجهات الممثلة في هذا الحفل، مضيفاً: "السلام يبدأ بي".

وأشار لاثارو إلى أن "السلام ليس شيئاً يمكن فرضه من الخارج"، مضيفًا: "بصفتنا جنوداً لحفظ السلام، يتمثل دورنا في خلق مساحة للحلّ السياسي بين الأطراف والحدّ من التوترات ومنع النزاع الذي قد يتعارض مع الحلول السياسية للنزاعات".

يُذكر أن "يونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 مارس 1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ولقي أكثر من 4000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتفهم في مهمات حول العالم منذ عام 1948، بما في ذلك أكثر من 320 جندياً منذ تأسيس "اليونيفيل" في عام 1978.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حدّدت في عام 2002، يوم 29 مايو يوماً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة للإشادة بمهنية وتفاني وشجاعة حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يخدمون في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وكذلك لتخليد ذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم من أجل قضية السلام. وتم اختيار التاريخ للاحتفاء بتأسيس أول بعثة حفظ سلام، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، التي يعمل أكثر من 50 مراقباً منها حالياً مع اليونيفيل من أجل السلام والاستقرار في جنوب لبنان