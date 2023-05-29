سفير مصر بالسنغال: الدولة تبذل جهودًا لفتح أسواق جديدة لتكنولوجيا المعلومات بإفريقيا

أكد سفير جمهورية مصر العربية في السنغال خالد عارف، أهمية الجهود التي تبذلها الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية لفتح أسواق جديدة لها في الخارج، لاسيما في القارة الإفريقية.

وأشار سفير مصر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين؛ تعقيبا على المشاركة المصرية في معرض (داكار) السنوي للتعليم الإلكتروني- إلى اتساق مساعي هذه الشركات مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع البلدان الإفريقية، وكذلك مع مبادرة (GO TO Africa)، التي أطلقتها الغرفة المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في يونيو الماضي.

وقال إن المشاركة المصرية في هذا المعرض تعد فرصة جيدة؛ للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التعليم الإلكتروني، ولتعزيز الشراكة والتعاون مع العديد من الهيئات والشركات العالمية من أكثر من 20 دولة أجنبية مشاركة.

وكان السفير خالد عارف قد تفقد الجناح المصري في المعرض السنوي للتعليم (E-Learning Africa 2023)، الذي استضافته العاصمة داكار في الفترة من 24 إلى 26 مايو الجاري، بمشاركةً 12 من ممثلي الشركات المصرية ومجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للتعرف على نشاط تلك الشركات وإطلاعها على الفرص المتاحة لها لدعم صادراتها إلى السنغال وجامبيا.

وتم تنظيم المعرض تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكى سال، بدعم من أربع وزارات وهي: "التعليم الأساسي، التعليم العالي، التعليم المستقبلي والتدريب، والاقتصاد الرقمي".