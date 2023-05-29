إيهاب صالح يعلن توليه إدارة أعمال كارمن سليمان

أعلن إيهاب صالح، عن توليه إدارة أعمال المطربة كارمن سليمان، بعد أقل من 24 ساعة من تخليه عن منصب إدارة أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب.

ونشر إيهاب صالح عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صور تجمعه بكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، معلقًا: "سعيد وبتشرف جدا إنى أعلن إن من النهاردة مسكت رسميا إدارة أعمال كارمن سليمان".

وأضاف: "كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهى الجمال والرقي ومن وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الإمكانيات وهي عارفة إني فان كبير ليها من قبل مشتغل معاها فعلا، كارمن إن شاء الله الميجاستار القادمة من مصر لكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي ده كويس".

وتابع: "طول حياتي بحب التحدي والحمد لله بكرم وتوفيق من ربنا كبير دايما بكون قد التحدي، شكرا على كل الدعم من كل الناس وكل الأمنيات الجميلة الفترة اللي فاتت واللي جاي إن شاء الله، أملي فيكم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى".