رئيس الوزراء الياباني يعتزم إقالة نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إنه سيقيل نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي يوم الخميس المقبل، وسط انتقادات متزايدة بسبب صور غير لائقة تم التقاطها في المقر الرسمي لرئيس الوزراء خلال مناسبة عائلية العام الماضي.

وقال نواب في الحزب الحاكم في اليابان إن كيشيدا قرر إقالة ابنه، قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية في 21 يونيو المقبل، في محاولة لتقليل الأضرار التي لحقت بإدارته حيث لا تزال مشاريع القوانين الرئيسية قيد المناقشة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال كيشيدا، للصحفيين، إنه قرر إقالة نجله عندما اختتمت قمة مجموعة السبع التي استمرت ثلاثة أيام في هيروشيما يوم 21 مايو الجاري وبعد التنسيق مع الكيانات المحلية ذات الصلة.

وقال كيشيدا: "بالطبع مسؤولية التعيين تقع على عاتقي. وأنا آخذ الأمر على محمل الجد. وأريد الوفاء بواجباتي من خلال مواجهة التحديات التي لا يمكن تأجيلها والمضي قدما بعزم".

وكان شوتارو كيشيدا مصدر مشاكل متكررة لرئيس الوزراء منذ أن تم اختياره لمنصب السكرتير التنفيذي في أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت مجلة أسبوعية أن شوتارو التقط صورا مع أقاربه على الدرج وفي أجزاء أخرى مهمة رمزية من المنزل بطريقة ينظر إليها على أنها غير محترمة، مما دفع الحكومة إلى القول إن الإجراءات "تفتقر إلى الملاءمة".

وفي يناير الماضي، ذكرت مجلة "شوكان شينشو" اليابانية الأسبوعية، أن شوتارو استخدم سيارة رسمية تابعة للسفارة اليابانية في بريطانيا لزيارة قصر باكنجهام ومتجر قديم في لندن.

ذكرت مجلة "شوكان شينشو" اليابانية الأسبوعية، أن شوتارو، الابن الأكبر والسكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استخدم سيارة رسمية تابعة للسفارة اليابانية في بريطانيا لمشاهدة معالم سياحية في لندن أثناء مرافقته لرئيس الوزراء في زيارته لبريطانيا.

وذكرت مجلة أسبوعية أخرى أن شوتارو استخدم سيارة حكومية لزيارة المواقع السياحية الرئيسية والذهاب للتسوق في لندن وباريس وأوتاوا.

وقالت الحكومة إنه لا توجد مشكلة في استخدامه للسيارة لأنه التقط صورا لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوالده واشترى هدايا نيابة عن رئيس الوزراء.