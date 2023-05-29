الفيلم السعودي «لا تروح بعيد» يشارك في مهرجان تاورمينا السينمائي

يشارك الفيلم السعودي "لا تروح بعيد" في الدورة المقبلة لمهرجان تاورمينا السينمائي ضمن فعالية "أفلام قصيرة مؤثرة".

واختارت الفيلم الفنانة بيلا ثورن، المنسقة العامة للفعالية، والتي تشارك خلالها أيضا بأول عمل قصير من إخراجها، الذي يحمل عنوان "لونها بالأحمر".



وقالت ثورن في بيان لها: "يفتح هذا الفيلم مجالًا لمحادثة مهمة عن الصحة النفسية، وعن قلة الوعي الذي يقدمه لنا مجتمعنا بهذا الشأن. نحن نعيش في مجتمع لا يسوده الحب والعاطفة، كما أنه لا يوفر التعليم الكافي عن الصحة النفسية، لذا فقد استغللت دوري كمنسقة حتى أسلط الضوء على هذا الموضوع الذي من شأنه فتح المجال لمثل هذا النقاش المهم".

فيلم "لا تروح بعيد" يروي قصة رجل عربي مصاب بإعاقة ذهنية، انفصل عن شقيقته بالخطأ في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك، ليجد نفسه وحيدا تائهًا على قطار يأخذه بعيدًا في مدينة كبيرة لا تبالي لأحد.

عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان أفلام السعودية في دورته التاسعة، التي اختتمت في 11 من شهر مايو الجاري بمدينة الظهران، وفاز بطله حكيم جمعة بجائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثل.

"لا تروح بعيد" يشارك في بطولته كلٌ من حكيم جمعة، وآيدا القصي، وهو من تأليف وإخراج مرام طيبة، وإنتاج جاسيل مارتينو.