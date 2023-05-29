رئيسة وزراء إيطاليا تهنئ أردوغان بفوزه الانتخابي: يمكننا أن نفعل المزيد من أجل شعبينا

هنأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، حيث قالت: "أهنئ الرئيس أردوغان على فوزه الانتخابي".

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الايطالية اليوم الاثنين، عن ميلوني قولها في تصريح مقتضب، إن "إيطاليا وتركيا حليفان يتقاسمان مسئوليات مهمة في منطقة المتوسط ​​والعالم"، مختتمة بالقول: "يمكننا معا أن نفعل المزيد من أجل شعبينا ومن أجل النمو والاستقرار العالميين".

ومن جانبه، كتب عضو مجلس النواب من تحالف "التحرك ـ إيطالية حيّة" إيتّوري روزاتو: "نتمنى عملا جيدا للرئيس المعاد انتخابه، (رجب طيب) أردوغان"، مذكّرا بأن "تركيا ديمقراطية كبيرة، عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريك لأوروبا".

وأضاف النائب روزاتو قائلا: "لدينا مصالح مشتركة، والتي يجب أن تتم تنميتها بحكمة".

جدير بالذكر أن أردوغان صار بإمكانه حاليا البقاء في السلطة لخمسة أعوام أخرى من خلال فترة ولاية ثالثة في منصبه. كما تمكن أردوغان (69 عاما) من إبقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم على قمة كل الانتخابات الوطنية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002.

وكان أردوغان تولى منصب رئيس الوزراء لأول مرة في عام 2003، ثم صار رئيسا لتركيا منذ عام 2014.