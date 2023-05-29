تمكنت السلطات المغربية من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم "داعش"، قالت إنه يشتبه بتورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وأمنية.

وقال بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الاثنين، إن ذلك جاء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الاستخبارات العامة).

وأضاف المكتب أنه تمكن صباح اليوم الاثنين "من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، كانوا بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.

وأوضح البيان أنه، وبحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن عناصر هذه الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذلك الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

وذكر أن المشتبه بهم حاولوا التواصل مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المغرب "بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم داعش، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض البلاد".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تمكنت أجهزة الأمن المغربية من منع عدة هجمات إرهابية كانت تستهدف مصالح حيوية في المغرب، وتفكيك خلايا إرهابية واعتقال العشرات من العائدين من سوريا والعراق.