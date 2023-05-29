مسئول هندي: الهند تستعد لمواجهة تأثير النينو على الأمطار الموسمية

قال وزير الزراعة السابق في الهند سراج حسين، إنه من المرجح أن تستعد الهند لموجة شبيهة بوضع الجفاف رغم توقعات بأمطار موسمية عادية، وذلك بسبب المخاطر التي تشكلها ظاهرة النينو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.



ونقلت بلومبرج عن حسين قوله: "إذا كانت الأمطار الموسمية غير فعالة، كما هو متوقع بسبب ظاهرة النينو من خلال نماذج عالمية مختلفة، سيكون هناك عندئذ بعض الصعوبات في الأجزاء التي لا يطالها الري من الهند".



وقال حسين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، إن نحو نصف الأراضي الزراعية في البلاد تحصل على المياه عن طريق الأمطار، ومن هنا سيكون التأثير.



ويشار إلى أن الرياح الموسمية تلعب دورا حيويا في خامس أكبر اقتصاد في العالم لأنها تحدد سبل عيش مئات الملايين من المزارعين.



كما أن أي نقص في موسم هطول الأمطار خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر قد يضر بإنتاج المحاصيل في الهند ويعزز نقص الغذاء ويدفع الحكومة لمواصلة كبح تصدير محاصيل القمح والأرز والسكر.