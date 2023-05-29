 أول تعليق روسي على الاشتباكات الحدودية بين طالبان والقوات الإيرانية - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 1:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

أول تعليق روسي على الاشتباكات الحدودية بين طالبان والقوات الإيرانية

وكالات
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:10 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 1:10 م
علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين إيران وأفغانستان، بين حركة طالبان وقوات الحدود الإيرانية.

وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ومدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن روسيا لا ترى خطرا في تصعيد الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان.

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «لا أعتقد أن مثل هذا الخطر قائم، حيث وقعت مثل هذه الحوادث من قبل دون عواقب طويلة المدى».

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات «طالبان» في إقليم نمروز بجنوب غرب أفغانستان.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة «تسنيم» أنه قُتل خلال الاشتباكات جندي تابع للقوات الحدودية الإيرانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك