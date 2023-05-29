أول تعليق روسي على الاشتباكات الحدودية بين طالبان والقوات الإيرانية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على الاشتباكات التي وقعت على الحدود بين إيران وأفغانستان، بين حركة طالبان وقوات الحدود الإيرانية.



وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان ومدير القسم الآسيوي في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن روسيا لا ترى خطرا في تصعيد الاشتباكات على الحدود بين إيران وأفغانستان.



وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «لا أعتقد أن مثل هذا الخطر قائم، حيث وقعت مثل هذه الحوادث من قبل دون عواقب طويلة المدى».



وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات «طالبان» في إقليم نمروز بجنوب غرب أفغانستان.



وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة «تسنيم» أنه قُتل خلال الاشتباكات جندي تابع للقوات الحدودية الإيرانية.