خطة النواب: زيادة رسوم التنمية نواة تسند الزير

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ الدولة رفعت مخصصات الدعم هذا العام من 426إلى 529 مليار جنيه، كما تم رفع المرتبات إلى 470 مليار جنيه، مؤكدًا أنه كان ضروري البحث عن موارد لا تمس المواطن البسيط لسد عجز الموازنة بدلًا من الاقتراض.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على قناة «تن»، مساء الأحد، أنّه تم رفض مشروع تعديل قانون رسوم التنمية في دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، ولكن تم رفضه لأنه كان يضم عددًا من السلع المعمرة ويمس المواطنين محدودي الدخل.

ولفت إلى أن القانون الخاص برسوم التنمية تم تعديله وإلغاء كل النقاط التي كانت محل رفض من النواب مثل المياه الغازية والسلع المعمرة، منوهًا إلى أنه تم رفع أقساط التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى بما يصب في محصلة الرسوم الجديدة إلى ما يقرب من 5مليارات جنيه.

وعقب على الزيادة المقررة في رسوم التنمية، قائلًا: «الزيادة دي النواة اللي تسند الزير».

ولفت إلى أن هناك رسوم موجودة بالفعل وغير مستحدثة وبعضها ثابت والآخر تم زيادته بنسبة بسيطة، مثل رسوم مغادرة البلد والمقدرة بـ50 جنيهًا على السائح، وزيادتها على المواطن المصري إلى 100 جنيه بواقع زيادة خمسين جنيهًا .

وعلق: «الدنيا هاصت على الخمسين جنيه اللي زادت على رسم مغادرة البلد للمواطن، من أربع شهور كانت تذكرة أوروبا 12 الف جنيه، النهاردة بقت 24 الف جنيه ومحدش اتكلم، هي الخمسين جنيه اللي واحد هيستفاد بيها في تكافل وكرامة هي دي اللي تعباكم»-على حد قوله.