الحكم بسجن امرأة أوكرانية 11 عاما لجمع أموال لصالح الروس

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أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني "إس بي يو"، اليوم الإثنين، أنه صدر حكم بسجن امرأة من أوديسا بأوكرانيا لأكثر من 11 عامًا بتهمة جمع أموال لصالح الروس.

ونشر الجهاز الحكم على قناته على تطبيق تليجرام، اليوم الإثنين.

وتردد أن المرأة نظمت موقعا على وسائل التواصل الاجتماعي لتمويل المقاتلين في منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

واعتقلت المرأة في ديسمبر الماضي خلال عملية استهدفت المخربين.

وقال التقرير، إن المحكمة حكمت عليها بالسجن لمدة 11 عاما وأربعة أشهر لدعمها الدولة المعتدية.

ويزعم أن المرأة دعمت اثنين من أقاربها الذين انضما إلى الانفصاليين في منطقة دونيتسك في عام 2016 للقتال ضد القوات الأوكرانية.

وبدأ القتال في شرق أوكرانيا في عام 2014، بعد سقوط حكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش.

وقال جهاز الاستخبارات الأوكراني إن أقارب المرأة انضموا إلى قوات موسكو لاحتلال مدينة ماريوبول، وأجزاء من منطقة خيرسون بعد أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 15 شهرا.