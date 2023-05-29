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التعليم العالي: توزيع 9500 طالب عائد من السودان وروسيا وأوكرانيا حتى الآن

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عمر فارس
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:11 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:11 م

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيعاب جميع الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين تنطبق عليهم الشروط المُعلن عنها سابقًا.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بزيادة نسبة الـ10% ؜المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب -الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الطلاب الذين قدموا حتى الآن للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكتروني المركزي بلغ 14500 طالبًا وطالبة، وتم توزيع 9500 طالبًا منهم حتى الآن، وجار توزيع العدد المُتبقي منهم حاليا.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أنه لا توجد مشكلة في الأماكن المُتاحة بالجامعات لاستيعاب الطلاب الراغبين في التحويل، فالأماكن التي تم إتاحتها تزيد عن عدد الطلاب الراغبين في التحويل، ولكن رغبات الطلاب ركزت على جامعات معينة، وسيتم توزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

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