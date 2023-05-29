حارس باريس سان جيرمان يتعرض لحادث مروع

تعرض الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لحادث خطير تم نقله على إثره للمستشفى.

وذكرت صحيفة «أس» الإسبانية، أن سيرجيو ريكو حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تعرض لحادث سقوط من فوق الحصان وتم نقل اللاعب إلى مستشفى فيرجن ديل روسيو اليوم الأحد.

بسبب إصابة في الرأس تعرض لها بسبب سقوطه من فوق الحصان ونقلت الصحيفة عن أطباء بالمستشفى أن حالة حارس المرمى في التوقيت الحالي خطيرة.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب حصل في وقت لاحق على إذن من ناديه بالسفر عقب تتويج الفريق الفرنسي ببطولة الدوري بالأمس بعد تعادله الإيجابي مع فريق ستراسبورج في المباراة التي جلس فيها على دكة الاحتياطي ثم سافر إلى إشبيلية حيث وقع الحادث.

وبحسب مصادر صحية أكدت الصحيفة أن سيرجيو ريكو سقط من على حصان في قرية إل روسيو (هويلفا) وأصيب في رأسه.

وتم نقل اللاعب بسرعة إلى مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، حيث تم إخضاعه للملاحظة في انتظاراجراء بعض الفحوصات والاختبارات اللازمة ونشر موقع نادي إشبيلية تغريدة على تويتر تمني فيها التعافي وسرعة الشفاء لحارسه السابق.