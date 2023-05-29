 رئيس الوزراء الإسباني يدعو لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 يوليو المقبل - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإسباني يدعو لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 23 يوليو المقبل

مدريد - د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 2:24 م

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، لإجراء الانتخابات البرلمانية في 23 يوليو المقبل، بدلا من موعدها السابق في نهاية العام، وذلك بعد أن منى اليسار بهزيمة ثقيلة في الانتخابات الإقليمية.

وقال سانشيز في بيان متلفز اليوم الاثنين "لقد اتخذت هذا القرار في ظل نتائج أمس الأحد".

وأضاف: "بصفتي رئيسا للحكومة وزعيما للحزب الاشتراكي، أتحمل مسئولية هذه النتائج". وأوضح أن التفويض الديمقراطي لحكومته سوف يواجه إرادة الشعب.

وقد تكبد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وعدد من شركائه اليساريين هزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية والإقليمية التي أجريت أمس الأحد.

وفاز حزب الشعب المحافظ في الانتخابات المحلية بنسبة 31.5%، وحل الحزب الاشتراكي العمالي في المرتبة الثانية بنسبة 28.11%.

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