محافظ أسوان يتابع تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بالمواقع الأثرية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدء تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية في معابد إدفو وكوم إمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بأسوان، ووقف التعامل النقدي تماماً بها، ولشركات السياحة شراء تذاكر مجمعة بالتحويلات البنكية فقط.

وأشاد بهذه الخطوات التي تقوم بها وزارة السياحة والأثار بقيادة الوزير أحمد عيسى، وهو الذي يأتي متواكباً مع تطبيق منظومة التحول الرقمي التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميمها بمختلف المؤسسات والمصالح والجهات لتسهيل إجراءات تلقي الخدمات المختلفة للمواطنين، وأيضاً الزائرين من مختلف دول العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان أن وزارة السياحة والآثار إصدرت قراراً بإلغاء السداد النقدى لدخول المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة أسوان، والتحول بشكل كامل إلى السداد غير النقدي من خلال الكروت البنكية المختلفة وبطاقات ميزة.

وذكر أن أسوان تتميز بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر.