تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية، بقيمة 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 2340 جنيها، مقارنة بـ 2360 جنيها في نهاية تعاملات أمس، وفقا للشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وبحسب الغرفة، انخفض سعر جرام عيار 18 ليسجل 2008 جنيهات، مقارنة بـ 2028 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 مسجلا 2670 جنيها، مقارنة بـ 2690 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليسجل نحو 18.720 جنيه، مقارنة بـ18.880 جنيه في نهاية تعاملات أمس.

وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية، ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة الماضي، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الذهب سلباً كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، مضيفا أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

كما كشفت بيانات يوم الجمعة الماضي، أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة زاد أكثر من المتوقع في أبريل وأن التضخم تسارع.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 65.3% وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2% إلى 23.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 1023.83 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1428.07 دولار للأوقية.