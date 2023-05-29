محافظ بورسعيد: توريد 100% من محصول القمح للموسم 2023

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توريد 100% من القمح إلى الشون والصوامع، منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن.

وأكد المحافظ، ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2023 للمرة الاولى من نوعها، وتعتبر بورسعيد من أوائل المحافظات التي حققت هذه النسبة من توريد الأقماح للعام الحالي.

وكشف عن تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التي تعيق عمليات التوريد، مشيرا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأشاد محافظ بورسعيد، بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا، وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة، وارتفاع نسبة توريد الأقماح عن الأعوام الماضية.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الزراعية المختصة؛ لاتخاذ التيسيرات والتدابير اللازمة حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد، تحت إشراف الدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة، والتواجد مع المزارعين والمتابعة المستمرة، والتواصل معهم لحل جميع مشاكلهم.

وكشف المحافظ، عن توفير التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.