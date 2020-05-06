رئيس قناة السويس: نأمل في زيادة الإيرادات لـ9 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه من المأمول أن تتجاوز إيرادات القناة تسعة مليارات دولار بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، ارتفاعا من ثمانية مليارات دولار سُجل في العام المالي الماضي (1 يوليو 2021 - 30 يونيو 2022).

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الأحد: «الفضل في الإيرادات التي تتحققها القناة هو لله ثم للرئيس السيسي الذي يتابع يوميا ما يحدث في القناة».

وأشار إلى أنّ الرئيس يتابع عملية التطوير سواء المجرى الملاحي أو الأسطول، مؤكدا أن الرئيس يُقدم دعما غير مسبوق للقناة.

وتابع: «أنا مشفتش دعم زي الدعم اللي بيقدمه الرئيس السيسي لقناة السويس.. لما أقول أنا عاوز 4 قاطرات يقول خليهم 10.. مع إن المفروض أقول أنا عاوز 10 يقول خليهم 5 علشان المصاريف».

وشدّد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على دعم قناة السويس بأحدث القدرات والإمكانيات باعتبارها قناة عالمية وليست فقط إقليمية، وبالتالي يجب أن تكون قدراتها على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن هذا الدعم يدفع رجال الهيئة لبذل أقصى جهد ليكونوا عند حسن الظن، وألا يكون هناك أي تخاذل.