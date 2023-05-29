مدير مهرجان القاهرة السينمائي: عبلة كامل ترفض الظهور إعلاميًا ونحترم رغبتها

علق المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، على مطالب الفنانين والجمهور بشأن تكريم الفنانة عبلة كامل في دورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن إدارة المهرجان إستقبلت الكثير من الطلبات لتكريم الفنانة عبلة كامل، مضيفا : "كلنا بنحب الفنانة عبلة كامل، ولكن أبسط الأمور أن تحترم رغبتها في عدم الظهور".

وأكد أن الفنانة عبلة كامل رفضت الظهور إعلاميًا، موضحًا أن إدارة المهرجان تحترم رغبتها في ذلك، وأن الفنان يحي الفخراني ونقيب المهن الممثلين أشرف زكي، تواصلوا معها للمشاركة في المهرجان ولكنها رفضت.

وتابع : "عبلة كامل تستحق التكريم، ولكن مينفعش نكرم حد رغما عنه، ونحترم رغبتها، وأكبر تكريم لعبلة كامل حب الناس".

ويذكر أن أكدت عبلة كامل في تصريحات سابقة أنها: "ممتنة لكل الدعوات بتكريمها ولجمهورها و لكن رغم سعادتها لم ترغب في حضور هذه الفعاليات لظروف خاصة".