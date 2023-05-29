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إصابات بين قوات حفظ السلام في اشتباكات شمال كوسوفو

وكالات
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:50 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:50 م

قالت بعثة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو في بيان، إن نحو 25 فردا من القوات التابعة للحلف أصيبوا في اشتباكات مع الصرب المحتجين على تولي مسؤولين من أصل ألباني مناصب رؤساء بلديات مناطق تقطنها أغلبية صربية في شمال كوسوفو.

وذكرت البعثة أنه أثناء التصدي للحشود "تعرض جنود إيطاليون ومجريون من البعثة لاعتداءات غير مبررة وأصيبوا بجروح بالغة منها كسور وحروق بسبب انفجار عبوات حارقة"، بحسب وكالة رويترز.

ونقل البيان عن أنجيلو ميكيل ريستوتشا قائد البعثة القول "الهجمات غير المبررة على وحدات حلف شمال الأطلسي غير مقبولة وستواصل بعثة حفظ السلام في كوسوفو الاضطلاع بمهامها دون تحيز".

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