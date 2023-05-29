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المغرب: تفكيك خلية لداعش كانت تعتزم تنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 9:07 م

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمملكة المغربية، اليوم الإثنين، عن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تنشط بمدينة طنجة.

وقال بيان للمكتب "إن الخلية الإرهابية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 سنة، والذين كانوا بصدد التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأوضح البيان أن هذه عناصر كانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية، وذلك بعدما انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المشاريع، من خلال رصد وتحديد الأهداف، وكذا الحصول على معلومات بشأن كيفية صناعة المتفجرات.

وتابع البيان: "أوضحت نفس التحريات بأن المشتبه فيهم حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بأحد فروع تنظيم (داعش) خاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل أرض الوطن".

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