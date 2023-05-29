جنوب أفريقيا: البنك المركزي يدق ناقوس الخطر بشأن التهديد بفرض عقوبات

حذر البنك المركزي في جنوب إفريقيا من عواقب وخيمة إذا تعرضت البلاد للوم بسبب موقفها من غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونقلت بلومبرج عن البنك القول في أحدث تقرير مراجعة للاستقرار المالي نشر اليوم الإثنين، إنه في أسوأ الأحوال، يمكن فرض عقوبات ثانوية أو غير مباشرة على البلاد ما يؤدي إلى توقف مفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل وزيادة نزوح الأموال إلى الخارج.



وحذر التقرير من أن النظام المالي في جنوب أفريقيا لن يكون قادرا على العمل إذا تم إعاقة قدرته على تسديد المدفوعات الدولية بالدولار.



وقال هركو ستاين، المؤلف الرئيسي للتقرير، للصحفيين إن أكثر من 90٪ من المدفوعات الدولية لجنوب أفريقيا تتم معالجتها حاليا من خلال نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك(سويفت).



وأضاف ستاين: "إذا تم حظر جنوب أفريقيا من نظام "سويفت" نتيجة للعقوبات الثانوية ، لن يكون ممكنا تسديد هذه المدفوعات".