 بايدن يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا - بوابة الشروق
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بايدن يهنئ أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا

وكالات
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:36 م

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وذكرت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية في بيان أن بايدن اتصل هاتفيا بأردوغان وهنأه على فوزه، آملا أن تجلب نتيجة الانتخابات الخير للشعب التركي، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وفي إشارة إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تحظى بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفق البيان، اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة القادمة.​​​​​​​
وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وفق نتائج شبه نهائية استنادا للهيئة العليا للانتخابات.

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