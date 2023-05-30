خلاف بين بيريز وأنشيلوتي حول صفقة خط الهجوم

كشفت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية عن وجود خلاف بين ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يواصل التخطيط للموسم المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع، اجتماعات مهمة لحسم العديد من القضايا المهمة التي تواجه النادي.

ويأمل أنشيلوتي أن تؤدي المحادثات إلى تأكيد رسمي بأنه سيبقى في منصبه الموسم المقبل.

والتقى أنشيلوتي بالرئيس فلورنتينو بيريز في مجمع فالديبيباس التدريبي في مدريد بعد الخسارة 0/4 أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، كان تحليل تلك المباراة هو الموضوع الرئيسي الذي تمت مناقشته، وكان هناك أيضًا بعض الوقت للحديث عن الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد، ولكن بدرجة أقل.

ووفقا للصحيفة يريد أنشيلوتي تعزيز مركز الظهير أو التعاقد مع ظهير يمكنه اللعب في أي من الجناحين، كما أنه يريد مهاجمًا واحدًا على الأقل.

ويفضل المدرب الإيطالي التعاقد مع هاري كين، مع إعجابه أيضا بالمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، لكن هذين الخيارين يبدوان غير واقعيين لريال مدريد.

ويفضل النادي خيارات منخفضة التكلفة مثل خوسيلو لاعب إسبانيول أو روبرتو فيرمينو الذي تأكد رسميا رحيله عن ليفربول.

ويراقب ريال مدريد خيارات أخرى أيضًا وقد طلب المزيد من المعلومات بخصوص لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

ويبدو أن ريال مدريد يرفض التعاقد مع هاري كين أو فيكتور أوسيمين لأنه يريد حلولا قصيرة المدى على أمل التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند أو مع أحدهما الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان صيف العام المقبل، حيث ينتهي عقده ولا ينوي تفعيل بند تجديد العقد لعام ثالث.

كما سبق أن ذكرت صحيفة «ماركا» أن عقد هالاند مع مانشستر سيتي يتضمن بندا يتيح له الانتقال لريال مدريد صيف 2024 أو 2025 مقابل 175 مليون يورو.