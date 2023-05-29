أمين عام أوبك: كوب 28 فرصة لمعالجة التحديات المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ

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أكد أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالميا في معالجة التحديات المتعلقة بالطاقة وتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وقال الغيص، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، إن "مبادرات الإمارات ومشاريعها الاستراتيجية ذات الاستثمارات الكبيرة في نشر حلول الطاقة المتجددة والتكنولوجيات، تسهم بشكل فاعل في خفض الانبعاثات الكربونية ودفع مسارات التنمية المستدامة".

وأضاف أن أوبك تتطلع لمشاركة فاعلة في مؤتمر الأطراف "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري في مدينة "إكسبو دبي"، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حلول واقعية ومنطقية بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.

وأشار إلى جهود سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "كوب 28" رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لتمكين المناقشات الشاملة والعادلة في المؤتمر.

وأضاف أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة لتحقيق نتائج عملية وواقعية بمشاركة جميع الأصوات من حول العالم.