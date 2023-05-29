دراسة: تمرين تحريك الذراعين يساعد كبار السن في الحفاظ على صحتهم

كشفت دراسة عن أن سبب الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر قد يتحقق من خلال تمرين بسيط مثل تحريك الذراعين.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الدراسة توصلت إلى أن سرعة السير والتموضع والمرونة تحسنت لدى السيدات اللاتي قمن بتمرين صيني تقليدي لتحريك الذراعين ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهرين.

كما أن النساء اللاتي شملتهن الدراسة، وهن في الستينات والسبعينات من عمرهن، شعرن بسهولة أكبر في أداء المهام اليومية مثل ارتداء الملابس والطبخ، وذلك بعد ممارسة تمرين شواي شو جونج الصيني.

وقال الباحث نيل روبرتس من جامعة إدنبره" إن نتائج الدراسة تظهر أن سلسلة حركات شواي شو جونج البسيطة والإيقاعية يمكن أن يتعلمها ويستمتع بها كبار السن، كما أنها تحسن الصحة العامة والحياة الاجتماعية".

ويتألف التمرين، الذي يعود إلى أكثر من 1000 عام مضت، من سلسلة من خمس حركات للذراعين، أول أربع حركات تشمل تحريك الذراعين للوراء ثم إلى الأمام إلى مستوى الكتف.

وخلال الحركة الخامسة، تقوم بثني الركبة مرتين، مرة عندما تحرك الذراعين إلى الخلف ومرة أخرى عندما تعيدهما إلى الأمام. ويمكن تكرار هذه الحركات عدة مرات.

وتقدم هذه السلسلة من الحركات منافع صحية، حيث إن ثني الركبة يعزز من قوة عضلات الخصر والفخذين.

وقالت دورية "بلوس وان" إن تحريك الذراعين يحفز الأعصاب والأوتار والعضلات حول الكتف.

وفي أول دراسة من نوعها، تم تقسيم 56 سيدة تتراوح أعمارهن بين 60 و80 عاما على مجموعتين.

المجموعة الأولى مارست تمرين شواي شو لمدة 40 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهرين.

والمجموعة الثانية مارست حياتها بصورة اعتيادية بدون ممارسة التمرين. بعد ذلك، تم التوصل إلى أن حركة الذراعين لدى من مارسن التمارين استفادت من حيث التموضع والمشي والمرونة.

كما خلص الباحثون إلى أن من مارسن التمارين أصبحوا يؤدين المهام اليومية بصورة أسهل وبثقة أكبر. ولم تسجل المجموعة التي لم تمارس التمرين أي تحسن، كما أن قدرتهن على المشى تدهورت.