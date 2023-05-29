أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا توجد أي صحة لما يتردد عن وجود ضغوطات على النادي الأهلي لبيع النادي إلى مستثمرين، موضحًا أن ما تردد بشأن بيع الأهلي شائعات مغرضة، ويجب الحفاظ على قبطي الكرة المصرية.

وقال أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أن هناك تعديلات جارية في قانون الرياضة بشأن بنود الاستثمارات في الأندية، موضحًا أن القانون الحالي يسمح بتأسيس شركات كرة ولكن لا يسمح لمجلس إدارة النادي بأي دور فيها وهذا يسبب أزمات.

وأضاف صبحي خلال لقائه مع موسى، مساء الإثنين، أنه يلتقي مع رئيسي الأهلي والزمالك في إطار دعم الوزارة للأندية دون مجاملة.

في إطار دعم الوزارة للأندية دون مجاملة تابع: قمت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالنادي الأهلي من أجل تأسيس شركته، موضحًا أن الأهلي له حق في طرح أسهم بنظام «التقنين» في شركة الكرة الخاصة بالقلعة الحمراء.

وأوضح أشرف صبحي، أن لا توجد أي مجاملة سواء للنادي الأهلي أو الزمالك، ولا يتم الانحياز لأي نادي ضد الأخر، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جميع الأندية الشعبية والاستثمارية.