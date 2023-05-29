تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية، من ضبط المتهمين باختطاف طالب لخلافات مالية مع أحد أقاربه في الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم - بغياب نجلها "طالب"، واتهمت شخص (عامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين نجل عم المختطف، مقيم بدائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وحاليا خارج البلاد.

تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "المشكو في حقه"، بالاشتراك مع 3 أشخاص آخرين - لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية أطلقوا سراح المختطف.

وبعد العثور على المختطف قرر بتواصل أحد المتهمين معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيسبوك" لاستدراجه بزعم تسليمه أوراق ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، اصطحبوه بسيارة "ملك وقيادة أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة واستولوا على "هاتفه المحمول"، وأطلقوا سراحه عقب ذلك.

تم استهداف المتهمين وضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.