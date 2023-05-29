لوكاشينكو يعرض أسلحة نووية على الدول الراغبة في الانضمام إلى اتحاد روسيا وبيلاروسيا

صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، بأن الدول الراغبة في "الانضمام إلى اتحاد دولة روسيا وبيلاروسيا"، ستحصل على أسلحة نووية، وذلك بعد أيام من تأكيد بدء نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من موسكو إلى مينسك.

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة قناة "روسيا 1" الحكومية: "لا أحد يمانع في أن تكون لكازاخستان ودول أخرى، نفس العلاقات الوثيقة التي تربطنا بالاتحاد الروسي. الأمر بسيط للغاية.. انضم إلى اتحاد دولتي بيلاروسيا وروسيا، هذا كل شيء: ستكون هناك أسلحة نووية للجميع"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال الرئيس البيلاروسي، الخميس، إن نقل بعض الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا إلى بيلاروسيا قد بدأ، بعد اتفاق وقعته موسكو ومينسك.

وأضاف لوكاشينكو، بحسب وكالة "بيلتا" الرسمية للأنباء، أنه "كان من الضروري تجهيز مواقع التخزين، وغيرها من الأمور، لقد فعلنا كل هذا، ولذلك فقد بدأ نقل الأسلحة النووية".

كما وعد بسلامة تلك الأسلحة، قائلاً: "هذا أمر ليس حتى للمناقشة، لا تقلقوا بشأن الأسلحة النووية "، وتابع "نحن مسئولون عن ذلك،هذه قضايا خطيرة"، مؤكدا أن "كل شيء سيكون على ما يرام هنا".

ووقعت اتفاقية إنشاء معاهدة اتحاد دولة بيلاروسيا وروسيا في عام 1999، حيث أرست أساسا قانونيا لتحالف واسع النطاق، يشمل الاقتصاد والمعلومات والتكنولوجيا والزراعة وأمن الحدود، من بين أمور أخرى بين البلدين، وفقا لموقع حكومة بيلاروسيا.

وذكرت "سي.إن.إن" أنه في حين لم يتضح مدى اتساع نطاق دعوة لوكاشينكو للانضمام إلى الاتحاد، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى، لكن من المرجح أن تؤدي تصريحاته بشأن تسليم أسلحة نووية إلى حلفاء متشابهين في التفكير إلى زيادة المخاوف، في وقت يتزايد فيه الانتشار العالمي، ومع تهديد موسكو للعالم بترسانتها الذرية مع تعثر حربها ضد أوكرانيا.

وكان بوتين قد أعلن في مارس أن موسكو ستكمل بناء منشأة تخزين خاصة للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول مطلع يوليو المقبل، مضيفا أن روسيا قامت بالفعل بنقل نظام صواريخ إسكندر قصير المدى إلى بيلاروسيا، والذي يمكن أن يكون مزودا برؤوس حربية نووية أو تقليدية.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك زعماء المعارضة في بيلاروسيا، التحرك لنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس الماضي إن "هذا أحدث مثال على السلوك غير المسؤول الذي رأيناه من روسيا منذ غزوها الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عام".