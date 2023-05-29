بوتين يوقع على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على قانون الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وتم نشر وثيقة بهذا الصدد على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، وفق وكالة «سبوتنيك».

ويرجع تاريخ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا إلى عام 1990، عندما تم التوقيع عليها في باريس لوضع حد أقصى لحجم القوات العسكرية التقليدية، التي يتم حشدها في شرق أوروبا.

وفي عام 1999 تم التوقيع على نسخة محدثة من الاتفاقية في قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول وتم التصديق على المعاهدة المعدلة من قبل 4 دول فقط، هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

وفي عام 2007، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة.