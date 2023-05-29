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وفاة هارالد تسور هاوزن الحاصل على جائزة نوبل في الطب عن عمر 87 عاما

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:07 م

توفي باحث السرطان الألماني الشهير والحاصل على جائزة نوبل في الطب هارالد زور هاوزن.

وأعلن مركز أبحاث السرطان الألماني في مدينة هايدلبرج مساء اليوم الإثنين، أن هاوزن الذي ترأس المركز لمدة 20 عاما، توفي أمس الأحد عن عمر يناهز 87 عاما.

وقال مايكل باومان، رئيس مجلس الإدارة والمدير العلمي للمركز: "برحيله، نفقد عالما بارزا حقق إنجازات رائدة في مجال علم فيروسات الأورام".

واعتبر عالم الفيروسات المشهور عالميا الأب الفكري للقاح يستخدم على نطاق واسع ضد سرطان عنق الرحم والأورام الأخرى، وهو الذي كان سببا في حصوله على جائزة نوبل في الطب في عام 2008.

ويقول باومان: "بلا مبالغة، يمكن للمرء أن يقول إن هارالد تسور هاوزن فتح بالتالي بعدا جديدا للغاية للوقاية من مرض السرطان".

ومؤخرا، كان العالم يبحث عن صلة محتملة بين استهلاك الحليب ولحم البقر وتطور سرطان الثدي والقولون.


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