تقرير: أردوغان سيجري مكالمة هاتفية مع بايدن مساء اليوم

نقلت محطة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية الخاصة عن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قوله إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الاثنين.

وهنأ بايدن أردوغان أميس الأحد بفوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أمس الأحد فوز رجب طيب أردوغان بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14% من الأصوات، مما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات .

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43% من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86%. وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.