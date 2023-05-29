ضبط 6 مخابز لتصرفها في 40 شيكارة دقيق وتحرير 54 محضرا في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التي تنفذه مديرية التموين؛ لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت "بلبع"، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملات تموينية على المخابز البلدية بمراكز كفر الدوار وإيتاي البارود وأبو حمص.

وأسفرت عن ضبط الآتي: بمركز كفر الدوار، ضبط مخبزين تصرفا في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، و8 مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز بلدي توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

وبمركز إيتاي البارود، ضبط 4 مخابز لتصرفهم في 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت إدارة تموين أبوحمص، من تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية؛ لإنتاجهم خبز بلدي ناقص الوزن، و4 محاضر لمخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و10 محاضر لمخابز بلدية لعدم إعلان مواعيد تشغيل المخبز، وعدم نظافة أدوات المعجن.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.