أعلن الدفاع المدني الإيطالي، اليوم الاثنين، مصرع أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب سياحي في بحيرة ماجيوري شمال البلاد، جراء عاصفة عنيفة مفاجئة.

وقال رجال الإطفاء، عبر موقع تويتر، إن 19 شخصا ممن كانوا على متن القارب تمكنوا من النجاة، ذاكرين أن الناجين وصلوا الشاطئ سباحةً ولم يتعرضوا لأضرار بالغة.

وأضافوا أن القارب كان على متنه 25 شخصا، وتعرض لعاصفة مفاجئة وعنيفة، أثناء خروجه في نزهة بحرية بمناسبة عيد ميلاد أحد الركاب.

ولم يذكر رجال الإطفاء مصير بقية الركاب، فيما تم العثور على القارب غارقا في قاع البحيرة على عمق 16 مترا.