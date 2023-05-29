قال الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل، إن كل إنسان عليه جبر خاطر الآخرين وأن يدخل الفرحة على قلوبهم، ومساندتهم فى وقت الضيق والشدة، لافتا إلى أن ما يفعله الإنسان مع أخيه الإنسان ويدخل عليه الفرح يعتبر من فضل الله عليه.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "من القلب للقلب"، على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "اجعلوا كل تصرفاتكم عبادة حتى فى مهنتكم خلوها عبادة الفرح، التى لا يتوقف فيها عداد حسنات".



وتابع: "خلي نيتك دائما أجر وأجرة، يعنى بتأخد أجر وثواب على ما تفعله سواء أنت طبيب بتخفف عن المرضى، أو صاحب مهنة بسيطة، وكمان أنت بتكسب وتاخد فلوس تجبر بخاطر زوجتك واولادك وكمان بتأخد ثواب على تعاملاتك مع زوجتك".



واستكمل: "كل سيدة تفرحها هتأخد عليها أجر، يعنى لو فرحت زوجتك أو خالتك أو عمتك، أو أمك هتأخد أجر وثواب، وكمان لو فرحت زميلتك فى الشغل هتاخد أجر وثواب، يعنى لو عندك زميلة جديدة لسه بتتعلم الشغل وإنت علمتها وفهمتها بدل ما تنكد عليها وبقيت كويسة وفرحت بده هتأخد أجر وثواب، لازم نبر بعض ونحقق علاقتنا القوية بربنا".



واستشهد مستشهدا بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: "من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله".



