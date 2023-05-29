أول تعليق من نتنياهو على فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية

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هنأ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة.

وقال المكتب في تغريدة عبر حسابه بالإنجليزية على تويتر: «مبروك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه».

وأضاف: «نرجو أن تستمر العلاقات بيننا في التحسن لصالح بلدينا».

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الدفاع السابق زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني جانتس، قد وجها تهنئة الأحد عبر تويتر بفوز أردوغان.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 بالمئة من الأصوات، مقابل 47.84 بالمئة لمرشح المعارضة كمال قليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.